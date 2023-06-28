Салат из молодой капусты, горошка и яиц – отличная идея для сбалансированного ужина или добавки к мясу или каше. Такое блюдо может быть как закуской, так и как легкий прием пищи.

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Рецепт салата из молодой капусты и горошка.

Время: 15 минут

Ингредиенты:

– молодая капуста;

– огурец;

– отварные куриные яйца;

– консервированный горошек;

– укроп;

– петрушка;

– соль;

– черный молотый перец;

– сметана или домашний майонез.

Приготовление:

Отвариваем куриные яйца в подсоленной кипящей воде до готовности (6 – 7 минут). Очищаем от скорлупы охлажденные яйца, промываем водой и нарезаем кусочками.

Нарезаем тонкими полосками молодую капусту, смешиваем с консервированным горошком. Добавляем кусочки огурца, яиц.

Заправляем сметаной или домашним майонезом, добавляем нарезанную зелень и специи. Тщательно перемешиваем салат и подаем на стол свежим.

Приятного аппетита!

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