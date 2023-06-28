Салат з молодої капусти, горошку та яєць – відмінна ідея для збалансованої вечері, або додатку до м'яса чи каші. Така страва може бути як закуска, так і як легкий прийом їжі.
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Рецепт салату з молодої капусти та горошку
- Час: 15 хвилин
Приготування:
- Відварюємо курячі яйця у підсоленій киплячій воді до готовності (6 – 7 хвилин). Очищаємо від шкарлупи охолоджені яйця, промиваємо водою та нарізаємо шматочками.
- Нарізаємо тонкими смужками молоду капусту, змішуємо з консервованим горошком. Додаємо шматочки огірка, яєць.
- Заправляємо сметаною чи домашнім майонезом, додаємо нарізану зелень та спеції. Ретельно перемішуємо салат та подаємо до столу свіжим.
Смачного!