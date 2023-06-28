Салат з молодої капусти, горошку та яєць – відмінна ідея для збалансованої вечері, або додатку до м'яса чи каші. Така страва може бути як закуска, так і як легкий прийом їжі.

Читайте також Як по-особливому приготувати котлети: рецепти, які сподобаються усій родині

Рецепт салату з молодої капусти та горошку

Час: 15 хвилин

Інгредієнти:

– молода капуста;

– огірок;

– відварені курячі яйця;

– консервований горошок;

– кріп;

– петрушка;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– сметана або домашній майонез.

Приготування:

Відварюємо курячі яйця у підсоленій киплячій воді до готовності (6 – 7 хвилин). Очищаємо від шкарлупи охолоджені яйця, промиваємо водою та нарізаємо шматочками.

Нарізаємо тонкими смужками молоду капусту, змішуємо з консервованим горошком. Додаємо шматочки огірка, яєць.

Заправляємо сметаною чи домашнім майонезом, додаємо нарізану зелень та спеції. Ретельно перемішуємо салат та подаємо до столу свіжим.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати закуску з оселедця та яблук – одеський форшмак.