Салат без ущерба для фигуры из молодой капусты и горошка
28 июня 2023, 15:48Читати новину українською
Источник:Тате Чуднова
Летом все особенно следят за фигурой, предпочитая сбалансированную и низкокалорийную пищу. У нас есть рецепт, который точно не повредит фигуре.
Салат из молодой капусты, горошка и яиц – отличная идея для сбалансированного ужина или добавки к мясу или каше. Такое блюдо может быть как закуской, так и как легкий прием пищи.
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Рецепт салата из молодой капусты и горошка.
- Время: 15 минут
– молодая капуста;
– огурец;
– отварные куриные яйца;
– консервированный горошек;
– укроп;
– петрушка;
– соль;
– черный молотый перец;
– сметана или домашний майонез.
Приготовление:
- Отвариваем куриные яйца в подсоленной кипящей воде до готовности (6 – 7 минут). Очищаем от скорлупы охлажденные яйца, промываем водой и нарезаем кусочками.
- Нарезаем тонкими полосками молодую капусту, смешиваем с консервированным горошком. Добавляем кусочки огурца, яиц.
- Заправляем сметаной или домашним майонезом, добавляем нарезанную зелень и специи. Тщательно перемешиваем салат и подаем на стол свежим.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить закуску из сельди и яблок. одесский форшмак.