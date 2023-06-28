Салат без ущерба для фигуры из молодой капусты и горошка

28 июня 2023, 15:48
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Источник:

Тате Чуднова

Летом все особенно следят за фигурой, предпочитая сбалансированную и низкокалорийную пищу. У нас есть рецепт, который точно не повредит фигуре.

Салат из молодой капусты, горошка и яиц – отличная идея для сбалансированного ужина или добавки к мясу или каше. Такое блюдо может быть как закуской, так и как легкий прием пищи.

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Рецепт салата из молодой капусты и горошка.

  • Время: 15 минут
Ингредиенты:
– молодая капуста;
– огурец;
– отварные куриные яйца;
– консервированный горошек;
– укроп;
– петрушка;
– соль;
– черный молотый перец;
– сметана или домашний майонез.

Приготовление:

  • Отвариваем куриные яйца в подсоленной кипящей воде до готовности (6 – 7 минут). Очищаем от скорлупы охлажденные яйца, промываем водой и нарезаем кусочками.
  • Нарезаем тонкими полосками молодую капусту, смешиваем с консервированным горошком. Добавляем кусочки огурца, яиц.
  • Заправляем сметаной или домашним майонезом, добавляем нарезанную зелень и специи. Тщательно перемешиваем салат и подаем на стол свежим.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак