Влітку ми не тільки споживаємо більше овочів та фруктів, а й насолоджуємося ароматним та соковитим м'ясом з мангала. Аби не зіпсувати зірку святкування, радимо замаринувати його у мінералці.
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Так м'ясо буде неймовірно ніжним, соковитим та ароматним. Спробуйте і вам сподобається.
Рецепт шашлику на мінералці
- Час: 5 годин
Приготування:
- Для цього рецепту найкраще підійде свинячий ошийок. М’ясо нарізаємо порційними шматками, до нього додаємо перець та мелений коріандр. Спеції додадуть шашлику приємного аромату і смаку. М’ясо поки не солимо.
- У глибокому посуді ретельно змішуємо м’ясо і цибулю, заливаємо мінеральною водою. Важливо взяти саме сильногазовану, бульбашки газу допоможуть пом’якшити м’ясо. Залишаємо маринуватися мінімум на 4 години.
- Перед тим, як нанизувати м’ясо на шампурі, посоліть його.
Смачного!