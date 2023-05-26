Безусловно, существует много разных маринадов к мясу, но как найти тот, который не подведет? У нас есть рецепт проверенного маринада к свинине из киви.
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Свинина – мясо достаточно мягкое и сочное, поэтому шашлык следует мариновать не больше 30 – 40 минут. Если передержать мясо, оно разойдется на отдельные волокна, став слишком мягким.
Рецепт маринада из киви к шашлыку из свинины.
- Время: 30 – 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Натираем очищенное от кожуры киви на терку или измельчаем в блендере.
- Репчатый лук нарезаем тонкими колечками.
- Минеральную воду соединяем со специями. Чтобы получить европейский соус, добавьте орегано, розмарин и базилик. Для кавказского маринада: чеснок, перец, зиру, кумин и кориандр.
- Полим нарезанное порционными кусками мясо. Добавляем лук и киви – перемешиваем.
- Оставляем на 30-40 минут и готовим.
Приятного аппетита!