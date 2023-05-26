Безусловно, существует много разных маринадов к мясу, но как найти тот, который не подведет? У нас есть рецепт проверенного маринада к свинине из киви.

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Свинина – мясо достаточно мягкое и сочное, поэтому шашлык следует мариновать не больше 30 – 40 минут. Если передержать мясо, оно разойдется на отдельные волокна, став слишком мягким.

Рецепт маринада из киви к шашлыку из свинины.

Время: 30 – 40 минут

30 – 40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм свинины;

– 500 граммов минеральной воды;

– 2 киви;

– 1 репчатый лук;

– соль;

– специи (по желанию).

Приготовление:

Натираем очищенное от кожуры киви на терку или измельчаем в блендере.

Репчатый лук нарезаем тонкими колечками.

Минеральную воду соединяем со специями. Чтобы получить европейский соус, добавьте орегано, розмарин и базилик. Для кавказского маринада: чеснок, перец, зиру, кумин и кориандр.

Полим нарезанное порционными кусками мясо. Добавляем лук и киви – перемешиваем.

Оставляем на 30-40 минут и готовим.

Приятного аппетита!

Прекрасным дополнением к шашлыку на природе будут свежие салаты из молодой капусты. Выбирайте рецепт, который понравился больше всего, или готовьте все три.