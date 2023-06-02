Оторваться будет невозможно – готовим шашлык на минералке
2 июня 2023, 16:29Читати новину українською
Готовитесь к отдыху на природе? Почему бы не приготовить шашлык на маринаде из минералки, ведь так мясо будет невероятно нежным.
Летом мы не только употребляем в пищу больше овощей и фруктов, но и наслаждаемся ароматным и сочным мясом из мангала. Чтобы не испортить звезду празднования, рекомендуем замариновать его в минералке.
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Так мясо будет невероятно нежным, сочным и ароматным. Попытайтесь и вам понравится.
Рецепт шашлыка на минералке
- Время: 5 часов
– 0,5 литра минералки;
– 4 репчатые луковицы;
– соль;
– черный молотый перец;
– молотый кориандр.
Приготовление:
- Для этого рецепта лучше всего подойдет свиная ошейка. Мясо нарезаем порционными кусками, к нему добавляем перец и молотый кориандр. Специи придадут шашлыку приятный аромат и вкус. Мясо пока не солимо.
- В глубокой посуде тщательно смешиваем мясо и лук, заливаем минеральной водой. Важно взять самое сильногазированное, пузырьки газа помогут смягчить мясо. Оставляем мариноваться минимум на 4 часа.
- Перед тем как нанизывать мясо на шампуре, посолите его.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить шашлык из киви, а рецепт ищите у нас.