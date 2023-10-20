Синабоны – популярная домашняя выпечка, занявшая большое место среди десертов во всем мире. Обычно ее готовят по классическому рецепту с большим количеством корицы. Мы подготовили для вас два рецепта по выбору: классический и с ягодами.
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Выбирайте тот по вкусу, или готовьте два варианта.
Классические синабоны
- Время: 3 часа
- Порции: 12 штук
Приготовление:
- Смешиваем яйцо, молоко, соль, сахар, дрожжи, добавляем просеянную муку, замешиваем тесто прямо до полного увлажнения муки и оставляем на 30 минут.
- ️После добавляем мягкое масло и вымешиваем 5 – 10 минут до гладкости. Если тесто прилипнет к рукам, добавляем еще столовую ложку муки.
- ️Кладем тесто в миску смазанную каплей масла и даем ему подойти вдвое.
- Смешиваем корицу с сахаром.
- ️Тесто раскатываем в прямоугольник 40х60 сантиметров.
- Смазываем маслом не доходя до одного края на 2 – 2,5 сантиметра, посыпаем масло корицей с сахаром. Сворачиваем в непрочный рулет, защипываем края, нарезаем на 12 ровных частей, выкладываем в противень застеленный пергаментом.
- ️Оставляем подойти на 40 минут.
- Выпекаем при 170 градусах 35 – 40 минут, до золотистости.
- ️Для крема просто смешиваем крем-сыр, пудру, ваниль и молоко, смазываем кремом теплые булочки.
Ягодные синабоны
- Время: 3 часа
- Порции: 12 штук
Приготовление:
- Смешиваем яйцо, молоко, соль, сахар, дрожжи, добавляем просеянную муку, замешиваем тесто прямо до полного увлажнения муки и оставляем на 30 минут.
- ️После добавляем мягкое масло и вымешиваем 5 – 10 минут до гладкости. Если тесто прилипнет к рукам, добавляем еще столовую ложку муки. Вымешанное тесто оставляем подойти на 1 час.
- Для ягодной начинки взбиваем ягоды с сахаром блендером, добавляем крахмал, и доводим на огне до загустения, охлаждаем.
- ️Тесто раскатываем в прямоугольник 40х50 сантиметров, смазываем ягодной начинкой, скручиваем в рулет и защипываем края, нарезаем нитью на 12 ровных кусочков.
- ️Оставляем подойти на 40 минут.
- Выпекаем при 180 градусах 40 минут, до золотистости.
- ️Для крема просто смешиваем крем-сыр, пудру и ваниль, смазываем кремом теплые булочки.
Приятного аппетита!