Домашняя выпечка всегда самая вкусная, а чтобы сделать ее по-настоящему крафтовой – просто добавьте тыкву в хлеб. У нас есть рецепт батона, от которого трудно оторваться после выпечки.
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Подавайте тыквенный хлеб к столу с маслом, творогом, или делайте из него гренки с чесноком. Это невероятно вкусно и сытно.
Рецепт домашнего батона с тыквенным пюре.
- Время: 4 часа
- Порции: 3
Приготовление:
- Тыкву запекаем в духовке и взбиваем ее блендером в пюре.
- Муку смешиваем с солью, сахаром и перемешиваем до однородной консистенции.
- Добавляем тыквенное пюре и теплую воду, в которой разведены дрожжи. Далее вливаем растительное масло и замешиваем тесто.
- Оставляем тесто подниматься на 1 час, после обходим и оставляем еще на пол часа.
- Разделяем тесто на три части, примерно о 450 граммах.
- Формируем батоны и оставляем подниматься на 20 минут.
- Острым ножом делаем надрезы и оставляем еще на 10 минут.
- Выпекаем домашний хлеб в разогретой духовке при 200 градусах 30 минут с паром на дне духовки (просто горячая вода в жаропрочной форме).
- Дайте хлебу остыть полностью, а затем нарезайте.
Приятного аппетита!