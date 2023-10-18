Домашняя выпечка всегда самая вкусная, а чтобы сделать ее по-настоящему крафтовой – просто добавьте тыкву в хлеб. У нас есть рецепт батона, от которого трудно оторваться после выпечки.

Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить

Подавайте тыквенный хлеб к столу с маслом, творогом, или делайте из него гренки с чесноком. Это невероятно вкусно и сытно.

Рецепт домашнего батона с тыквенным пюре.

  • Время: 4 часа
  • Порции: 3

Приготовление:

  • Тыкву запекаем в духовке и взбиваем ее блендером в пюре.
  • Муку смешиваем с солью, сахаром и перемешиваем до однородной консистенции.
  • Добавляем тыквенное пюре и теплую воду, в которой разведены дрожжи. Далее вливаем растительное масло и замешиваем тесто.
  • Оставляем тесто подниматься на 1 час, после обходим и оставляем еще на пол часа.
  • Разделяем тесто на три части, примерно о 450 граммах.
  • Формируем батоны и оставляем подниматься на 20 минут.
  • Острым ножом делаем надрезы и оставляем еще на 10 минут.
  • Выпекаем домашний хлеб в разогретой духовке при 200 градусах 30 минут с паром на дне духовки (просто горячая вода в жаропрочной форме).
  • Дайте хлебу остыть полностью, а затем нарезайте.

Приятного аппетита!