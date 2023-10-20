Сінабони – популярна домашня випічка, яка зайняла неабияке місце серед десертів у всьому світі. Зазвичай її готують за класичним рецептом з великою кількістю кориці. Ми підготували для вас два рецепти на вибір: класичний та з ягодами.

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Обирайте той який довподоби, або готуйте два варіанти.

Класичні сінабони

Час: 3 години

3 години Порції: 12 штук

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 200 грамів теплого молока;

– 40 грамів цукру;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 1,5 чайної ложки сухих дріжжів (5 грамів);

– 450 грамів борошна;

– 60 грамів м'якого вершкового масла.

Начинка:

– 100 грамів цукру;

– 1 повна чайна ложка кориці;

– 100 грамів м'якого масла.

Для крему:

– 200 грамів крем-сиру

– 40 грамів цукрової пудри

– 2 столові ложки молока

– 1 чайна ложка рідкої ванілі.

Приготування:

️Змішуємо яйце, молоко, сіль, цукор, дріжжі, додаємо просіяне борошно, замішуємо тісто просто до повного зволоження борошна і залишаємо на 30 хвилин.

️Після додаємо м‘яке масло і вимішуємо 5 – 10 хвилин до гладкості. Якщо тісто липне до рук, додаємо ще столову ложку борошна.

️Кладемо тісто в миску змазану каплею олії і даємо йому підійти вдвічі.

️Змішуємо корицю з цукром.

️Тісто розкатуємо в прямокутник 40х60 сантиметрів.

️Змазуємо маслом не доходячи до одного краю на 2 – 2,5 сантиметри, посипаємо масло корицею з цукром. Згортаємо в не міцний рулет, защіпуємо краї, нарізаємо на 12 рівних частин, викладаємо в деко застелене пергаментом.

️Залишаємо підійти на 40 хвилин.

️Випікаємо при 170 градусах 35 – 40 хвилин, до золотистості.

️Для крему просто змішуємо крем-сир, пудру, ваніль і молоко, змазуємо кремом теплі булочки.

Ягідні сінабони

Час: 3 години

3 години Порції: 12 штук

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 200 грамів теплого молока;

– 40 грамів цукру;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 1,5 чайної ложки сухих дріжжів, або 15 грамів пресованих;

– 450 – 500 грамів борошна;

– 50 грамів м'якого вершкового масла.

Начинка:

– 300 грамів ягід;

– 50 грамів води;

– 100 грамів цукру;

– 40 грамів крохмалю.

Для крему:

– 200 грамів крем-сиру (жирної сметани);

– 40 грамів цукрової пудри;

– ваніль.

Приготування:

️Змішуємо яйце, молоко, сіль, цукор, дріжжі, додаємо просіяне борошно, замішуємо тісто просто до повного зволоження борошна і залишаємо на 30 хвилин.

️Після додаємо м'яке масло і вимішуємо 5 – 10 хвилин до гладкості. Якщо тісто липне до рук, додаємо ще столову ложку борошна. Вимішане тісто залишаємо підійти на 1 годину.

️Для ягідної начинки збиваємо ягоди з цукром блендером, додаємо крохмаль, і доводимо на вогні до загустіння, охолоджуємо.

️Тісто розкатуємо в прямокутник 40х50 сантиметрів, змащуємо ягідною начинкою, скручуємо в рулет і защіпуємо краї, нарізаємо ниткою на 12 рівних шматочків.

️Залишаємо підійти на 40 хвилин.

️Випікаємо при 180 градусах 40 хвилин, до золотистості.

️Для крему просто змішуємо крем-сир, пудру і ваніль, змазуємо кремом теплі булочки.

Смачного!

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