Сінабони – популярна домашня випічка, яка зайняла неабияке місце серед десертів у всьому світі. Зазвичай її готують за класичним рецептом з великою кількістю кориці. Ми підготували для вас два рецепти на вибір: класичний та з ягодами.
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Обирайте той який довподоби, або готуйте два варіанти.
Класичні сінабони
- Час: 3 години
- Порції: 12 штук
Приготування:
- ️Змішуємо яйце, молоко, сіль, цукор, дріжжі, додаємо просіяне борошно, замішуємо тісто просто до повного зволоження борошна і залишаємо на 30 хвилин.
- ️Після додаємо м‘яке масло і вимішуємо 5 – 10 хвилин до гладкості. Якщо тісто липне до рук, додаємо ще столову ложку борошна.
- ️Кладемо тісто в миску змазану каплею олії і даємо йому підійти вдвічі.
- ️Змішуємо корицю з цукром.
- ️Тісто розкатуємо в прямокутник 40х60 сантиметрів.
- ️Змазуємо маслом не доходячи до одного краю на 2 – 2,5 сантиметри, посипаємо масло корицею з цукром. Згортаємо в не міцний рулет, защіпуємо краї, нарізаємо на 12 рівних частин, викладаємо в деко застелене пергаментом.
- ️Залишаємо підійти на 40 хвилин.
- ️Випікаємо при 170 градусах 35 – 40 хвилин, до золотистості.
- ️Для крему просто змішуємо крем-сир, пудру, ваніль і молоко, змазуємо кремом теплі булочки.
Ягідні сінабони
- Час: 3 години
- Порції: 12 штук
Приготування:
- ️Змішуємо яйце, молоко, сіль, цукор, дріжжі, додаємо просіяне борошно, замішуємо тісто просто до повного зволоження борошна і залишаємо на 30 хвилин.
- ️Після додаємо м'яке масло і вимішуємо 5 – 10 хвилин до гладкості. Якщо тісто липне до рук, додаємо ще столову ложку борошна. Вимішане тісто залишаємо підійти на 1 годину.
- ️Для ягідної начинки збиваємо ягоди з цукром блендером, додаємо крохмаль, і доводимо на вогні до загустіння, охолоджуємо.
- ️Тісто розкатуємо в прямокутник 40х50 сантиметрів, змащуємо ягідною начинкою, скручуємо в рулет і защіпуємо краї, нарізаємо ниткою на 12 рівних шматочків.
- ️Залишаємо підійти на 40 хвилин.
- ️Випікаємо при 180 градусах 40 хвилин, до золотистості.
- ️Для крему просто змішуємо крем-сир, пудру і ваніль, змазуємо кремом теплі булочки.
Смачного!