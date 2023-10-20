Без них не обходятся никакие выходные: рецепты синабонов с ягодами и классический с корицей
20 октября 2023, 13:21Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Не знаете, что приготовить из дрожжевого теста? Мы с удовольствием поделимся рецептами популярных булочек синабонов, которые будут точно смаковать всем.
Синабоны – популярная домашняя выпечка, занявшая большое место среди десертов во всем мире. Обычно ее готовят по классическому рецепту с большим количеством корицы. Мы подготовили для вас два рецепта по выбору: классический и с ягодами.
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Выбирайте тот по вкусу, или готовьте два варианта.
Классические синабоны
- Время: 3 часа
- Порции: 12 штук
– 1 яйцо;
– 200 граммов теплого молока;
– 40 граммов сахара;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 1,5 чайной ложки сухих дрожжей (5 граммов);
– 450 граммов муки;
– 60 граммов мягкого сливочного масла.
Начинка:
– 100 граммов сахара;
– 1 полная чайная ложка корицы;
– 100 граммов мягкого масла.
Для крема:
– 200 граммов крем-сыра
– 40 граммов сахарной пудры
– 2 столовые ложки молока
– 1 чайная ложка жидкой ванили.
Приготовление:
- Смешиваем яйцо, молоко, соль, сахар, дрожжи, добавляем просеянную муку, замешиваем тесто прямо до полного увлажнения муки и оставляем на 30 минут.
- ️После добавляем мягкое масло и вымешиваем 5 – 10 минут до гладкости. Если тесто прилипнет к рукам, добавляем еще столовую ложку муки.
- ️Кладем тесто в миску смазанную каплей масла и даем ему подойти вдвое.
- Смешиваем корицу с сахаром.
- ️Тесто раскатываем в прямоугольник 40х60 сантиметров.
- Смазываем маслом не доходя до одного края на 2 – 2,5 сантиметра, посыпаем масло корицей с сахаром. Сворачиваем в непрочный рулет, защипываем края, нарезаем на 12 ровных частей, выкладываем в противень застеленный пергаментом.
- ️Оставляем подойти на 40 минут.
- Выпекаем при 170 градусах 35 – 40 минут, до золотистости.
- ️Для крема просто смешиваем крем-сыр, пудру, ваниль и молоко, смазываем кремом теплые булочки.
Ягодные синабоны
- Время: 3 часа
- Порции: 12 штук
– 1 яйцо;
– 200 граммов теплого молока;
– 40 граммов сахара;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 1,5 чайной ложки сухих дрожжей или 15 граммов прессованных;
– 450 – 500 граммов муки;
– 50 граммов мягкого сливочного масла.
Начинка:
– 300 грамм ягод;
– 50 граммов воды;
– 100 граммов сахара;
– 40 граммов крахмала.
Для крема:
– 200 граммов крем-сыра (жирной сметаны);
– 40 граммов сахарной пудры;
– ваниль.
Приготовление:
- Смешиваем яйцо, молоко, соль, сахар, дрожжи, добавляем просеянную муку, замешиваем тесто прямо до полного увлажнения муки и оставляем на 30 минут.
- ️После добавляем мягкое масло и вымешиваем 5 – 10 минут до гладкости. Если тесто прилипнет к рукам, добавляем еще столовую ложку муки. Вымешанное тесто оставляем подойти на 1 час.
- Для ягодной начинки взбиваем ягоды с сахаром блендером, добавляем крахмал, и доводим на огне до загустения, охлаждаем.
- ️Тесто раскатываем в прямоугольник 40х50 сантиметров, смазываем ягодной начинкой, скручиваем в рулет и защипываем края, нарезаем нитью на 12 ровных кусочков.
- ️Оставляем подойти на 40 минут.
- Выпекаем при 180 градусах 40 минут, до золотистости.
- ️Для крема просто смешиваем крем-сыр, пудру и ваниль, смазываем кремом теплые булочки.
Приятного аппетита!Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить домашний хлеб с тыквенным пюре.