Лучший способ приготовить скумбрию: простой рецепт в духовке
13 мая 2024, 14:33Читати новину українською
Источник:Shuba
Скумбрия – очень полезная жирная рыба, поэтому ее обязательно нужно включить в свой рацион. Кроме этого, она еще и невероятно вкусная.
Скумбрия готовится очень просто. Вам не нужно тратить много времени.
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Скумбрия в духовке
- Время: 50 минут
- Порций: 2
– 2 скумбрии;
– 1 лимон;
– смесь специй универсальная, соль по вкусу.
Приготовление:
- Хорошо промойте скумбрию. Очистите ее от внутренностей и отрежьте голову.
- С одной стороны тушки сделайте небольшие надрезы, немного присолите, посыпьте специями по своему вкусу.
- В надрезы вложите дольки лимона вместе с кожурой.
- Заверните рыбу в фольгу, положите на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25 – 30 минут.
- Для образования румяной корочки откройте фольгу за 5 минут до окончания времени приготовления.