Скумбрія готується дуже просто. Вам не потрібно витрачати багато часу.

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Скумбрія у духовці

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Добре промийте скумбрію. Очистьте її від нутрощів та відріжте голову.
  2. З одного боку тушки зробіть невеликі надрізи, трішки присоліть, посипте спеціями до свого смаку.
  3. У надрізи вкладіть часточки лимона разом зі шкіркою.
  4. Загорніть рибу у фольгу, покладіть на деко та поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 25 – 30 хвилин.
  5. Для утворення рум'яної скоринки відкрийте фольгу за 5 хвилин до закінчення часу приготування.