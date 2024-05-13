Скумбрія готується дуже просто. Вам не потрібно витрачати багато часу.
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Скумбрія у духовці
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Добре промийте скумбрію. Очистьте її від нутрощів та відріжте голову.
- З одного боку тушки зробіть невеликі надрізи, трішки присоліть, посипте спеціями до свого смаку.
- У надрізи вкладіть часточки лимона разом зі шкіркою.
- Загорніть рибу у фольгу, покладіть на деко та поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 25 – 30 хвилин.
- Для утворення рум'яної скоринки відкрийте фольгу за 5 хвилин до закінчення часу приготування.