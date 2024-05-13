Скумбрия готовится очень просто. Вам не нужно тратить много времени.

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Скумбрия в духовке

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Хорошо промойте скумбрию. Очистите ее от внутренностей и отрежьте голову.
  2. С одной стороны тушки сделайте небольшие надрезы, немного присолите, посыпьте специями по своему вкусу.
  3. В надрезы вложите дольки лимона вместе с кожурой.
  4. Заверните рыбу в фольгу, положите на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25 – 30 минут.
  5. Для образования румяной корочки откройте фольгу за 5 минут до окончания времени приготовления.