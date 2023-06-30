Секретом удачного соуса песто есть качество ингредиентов и четкость в технологии приготовления. Если вы замените хотя бы один ингредиент бюджетным – вкус будет уже не таким.
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Соус песто прекрасно подходит к спагетти или другим видам пасты, является неотъемлемой составляющей салата капрезе, а еще отлично подходит с буратой и моцареллой на хрустящем багете.
Рецепт соуса песто
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Тщательно моем листики базилика, стебли не используем – они дадут горечь соусу. Выкладываем листики в чашу блендера.
- Очищаем 2 зубчика чеснока и добавляем в чашу листиков базилика.
- Добавляем натертый пармезан, выжимаем сок половины лимона.
- Высыпаем орешки и вливаем растительное масло.
- Тщательно перебиваем все блендером, пока соус не приобретет однородную консистенцию.
Соус готов. Приятного аппетита!