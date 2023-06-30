Секретом вдалого соусу песто є якість інгредієнтів та чіткість у технології приготування. Якщо ви заміните хоча б один інгредієнт на бюджетний – смак буде вже не таким.
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Соус песто чудово підходить до спагеті чи інших видів пасти, є невід'ємним складником салату капрезе, а ще чудово смакує з буратою та моцарелою на хрумкому багеті.
Рецепт соусу песто
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Ретельно миємо листочки базиліку, стебла не використовуємо – вони дадуть гіркоту соусу. Викладаємо листочки у чашу блендера.
- Очищуємо 2 зубчики часнику та додаємо у чашу до листочків базиліку.
- Додаємо натертий пармезан, вичавлюємо сік половини лимона.
- Висипаємо горішки та вливаємо олію.
- Ретельно перебиваємо все блендером, поки соус не набуде однорідної консистенції.
Соус готовий. Смачного!