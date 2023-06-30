Секретом вдалого соусу песто є якість інгредієнтів та чіткість у технології приготування. Якщо ви заміните хоча б один інгредієнт на бюджетний – смак буде вже не таким.

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Соус песто чудово підходить до спагеті чи інших видів пасти, є невід'ємним складником салату капрезе, а ще чудово смакує з буратою та моцарелою на хрумкому багеті.

Рецепт соусу песто

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 50 грамів свіжого листя базиліку;

– 2 столові ложки кедрових горішків;

– 60 грамів оливкової олії;

– 2 столові ложки тертого пармезану;

– 2 зубчики часнику;

– сік половини лимона;

– 1 дрібка солі.

Приготування:

Ретельно миємо листочки базиліку, стебла не використовуємо – вони дадуть гіркоту соусу. Викладаємо листочки у чашу блендера.

Очищуємо 2 зубчики часнику та додаємо у чашу до листочків базиліку.

Додаємо натертий пармезан, вичавлюємо сік половини лимона.

Висипаємо горішки та вливаємо олію.

Ретельно перебиваємо все блендером, поки соус не набуде однорідної консистенції.

Соус готовий. Смачного!

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