Вкуснее чем в Италии – настоящее песто от Клопотенка

Итальянский соус песто стал настоящей находкой для любителей свежих заправок. Аромат и насыщенность песто отлично дополняют овощные салаты, мягкие сыры.

Секретом удачного соуса песто есть качество ингредиентов и четкость в технологии приготовления. Если вы замените хотя бы один ингредиент бюджетным – вкус будет уже не таким.

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Соус песто прекрасно подходит к спагетти или другим видам пасты, является неотъемлемой составляющей салата капрезе, а еще отлично подходит с буратой и моцареллой на хрустящем багете.

Рецепт соуса песто

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

– 50 граммов свежих листьев базилика;– 2 столовые ложки кедровых орешков;– 60 граммов оливкового масла;– 2 столовые ложки тертого пармезана;– 2 зубчика чеснока;– сок половины лимона;– 1 щепотка соли.

Приготовление:

Тщательно моем листики базилика, стебли не используем – они дадут горечь соусу. Выкладываем листики в чашу блендера.

Очищаем 2 зубчика чеснока и добавляем в чашу листиков базилика.

Добавляем натертый пармезан, выжимаем сок половины лимона.

Высыпаем орешки и вливаем растительное масло.

Тщательно перебиваем все блендером, пока соус не приобретет однородную консистенцию.

Соус готов. Приятного аппетита!

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