Ще з дитинства ми пам'ятаємо ситну, але таку поживну страву зі спаржевої квасолі, яку готувала бабуся. Домашня сметана чи вершки, трішки часнику та зелені і страва на обід чи вечерю готова.

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Щоб трішки осучаснити страву, можна додати тертий сир пармезан чи чедер, але найсмачніше буде за бабусиним рецептом.

Рецепт шпарагівки в сметані

Час: 40 хвилин

Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів стручкової квасолі;

– 2 ріпчасті цибулі;

– сіль;

– олія для смаження.

Для заправки:

– 2 яйця;

– 4 столові ложки сметани;

– 3 зубчики сметани;

– 50 грамів петрушки;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Промиту спаржеву квасолю відварюємо у підсоленій воді 10 хвилин. Попередньо потрібно зрізати хвостики.

На розігрітій сковорідці підсмажуємо нарізану кубиками цибулю, додаємо відварену квасолю та тушкуємо 30 хвилин.

Яйця ретельно збиваємо разом зі сметаною, додаємо подрібнену петрушку, часник, сіль та перець.

Сметанкову суміш додаємо до квасолі. Помішуючи, тушкуємо ще 5 хвилин.

Смачного!

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