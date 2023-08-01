Ще з дитинства ми пам'ятаємо ситну, але таку поживну страву зі спаржевої квасолі, яку готувала бабуся. Домашня сметана чи вершки, трішки часнику та зелені і страва на обід чи вечерю готова.
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Щоб трішки осучаснити страву, можна додати тертий сир пармезан чи чедер, але найсмачніше буде за бабусиним рецептом.
Рецепт шпарагівки в сметані
Час: 40 хвилин
Порції: 4
Приготування:
- Промиту спаржеву квасолю відварюємо у підсоленій воді 10 хвилин. Попередньо потрібно зрізати хвостики.
- На розігрітій сковорідці підсмажуємо нарізану кубиками цибулю, додаємо відварену квасолю та тушкуємо 30 хвилин.
- Яйця ретельно збиваємо разом зі сметаною, додаємо подрібнену петрушку, часник, сіль та перець.
- Сметанкову суміш додаємо до квасолі. Помішуючи, тушкуємо ще 5 хвилин.
Смачного!