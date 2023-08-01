Готовим спаржевая фасоль, как учила бабушка: рецепт в сметане

Спаржевая фасоль – популярный продукт, который не только доступен для каждого, но и необыкновенно вкусен. Ее можно подавать в сметане, сливках с хлебными крошками или тушить с чесноком и томатами.

Еще с детства мы помним сытное, но такое питательное блюдо из спаржевой фасоли, которое готовила бабушка. Домашняя сметана или сливки, немного чеснока и зелени и блюдо на обед или ужин готово.

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Чтобы немного осовременить блюдо, можно добавить тертый сыр пармезан или чедер, но вкуснее всего будет по рецепту бабушки.

Рецепт спаржевой фасоли в сметане

Время: 40 минут

Порции: 4

– 500 граммов спаржевой фасоли;– 2 репчатых лука;– соль;– масло для жарки.– 2 яйца;– 4 столовые ложки сметаны;– 3 зубчика сметаны;– 50 граммов петрушки;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Промытую спаржевую фасоль отвариваем в подсоленной воде 10 минут. Предварительно нужно срезать хвостики.

На разогретой сковороде поджариваем нарезанный кубиками лук, добавляем отварную фасоль и тушим 30 минут.

Яйца тщательно взбиваем вместе со сметаной, добавляем измельченную петрушку, чеснок, соль и перец.

Сливочную смесь добавляем к фасоли. Помешивая, тушим еще 5 минут.

Приятного аппетита!

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