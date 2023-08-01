Готовим спаржевая фасоль, как учила бабушка: рецепт в сметане
1 августа 2023, 12:50Читати новину українською
Источник:Подруга
Спаржевая фасоль – популярный продукт, который не только доступен для каждого, но и необыкновенно вкусен. Ее можно подавать в сметане, сливках с хлебными крошками или тушить с чесноком и томатами.
Еще с детства мы помним сытное, но такое питательное блюдо из спаржевой фасоли, которое готовила бабушка. Домашняя сметана или сливки, немного чеснока и зелени и блюдо на обед или ужин готово.
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Чтобы немного осовременить блюдо, можно добавить тертый сыр пармезан или чедер, но вкуснее всего будет по рецепту бабушки.
Рецепт спаржевой фасоли в сметане
Время: 40 минут
Порции: 4Ингредиенты:
– 500 граммов спаржевой фасоли;
– 2 репчатых лука;
– соль;
– масло для жарки.
Для заправки:
– 2 яйца;
– 4 столовые ложки сметаны;
– 3 зубчика сметаны;
– 50 граммов петрушки;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Промытую спаржевую фасоль отвариваем в подсоленной воде 10 минут. Предварительно нужно срезать хвостики.
- На разогретой сковороде поджариваем нарезанный кубиками лук, добавляем отварную фасоль и тушим 30 минут.
- Яйца тщательно взбиваем вместе со сметаной, добавляем измельченную петрушку, чеснок, соль и перец.
- Сливочную смесь добавляем к фасоли. Помешивая, тушим еще 5 минут.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить настоящие закарпатские гомбовцы со сливами.