Якщо вам до вподоби страви тайської кухні, спробуйте приготувати вдома супи – Том ям і Том кха за рецептом Марко Черветті.

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився рецептами зі своїми шанувальниками. Зазвичай гострі супи готують з пастою том ям, лаймом з додаванням грибів, креветок або м'яса. Читайте також Сирний суп: домашній рецепт від Марко Черветті Рецепт супу Том ям Інгредієнти:

– паста том ям;

– рослинна олія;

– 5 шт. тигрових креветок;

– 5 шт. томатів чері;

– 4-5 шт. грибів печериці;

– лайм;

– гострий перець;

– кінза. Для приготування супу обсмажте на пательні з олією пасту, додайте 0,5 літра води, доведіть до кипіння. Помийте, почистіть креветки, додайте до супу. Помийте гриби, розріжте на 4 частини, викладіть у каструлю. Томати помийте, додайте до супу, вичавіть сік лайму, доведіть до кипіння. Рецепт супу Том кха Інгредієнти:

– паста том ям паста;

– рослинна олія;

– куряче філе;

– креветочна паста;

– пальмовий цукор;

– лемонграс;

– галангал;

– гострий перець;

– кокосове молоко;

– 5 шт. томатів чері;

– 4-5 шт. грибів печериці;

– кінза. Для приготування супу обсмажте на пательні з олією пасту, додайте води 0,5 літра, доведіть до кипіння. Галангал, лемонграс помийте, наріжте скибочками. У каструлю з супом додайте кокосове молоко. Філе курятини помийте, викладіть у каструлю. Помийте гриби, розріжте на 4 частини, викладіть у каструлю. Томати помийте, додайте до супу. Далі – додайте креветочну пасту, цукор, варіть декілька хвилин, доведіть до кипіння. Помийте кінзу, подрібніть ножем. Помийте, наріжте скибочками гострий перець. Викладіть готовий суп у тарілки, зверху викладіть подрібнену кінзу, гострий перець. Смачного! Супи Том кха і Том ям – рецепт від Марко Черветті у відео: