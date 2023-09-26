Самая вкусная рыба со сливочным соусом, шпинатом и чери в которую влюбится каждый
26 сентября 2023, 16:45Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Хотя мы и не каждый день употребляем рыбу в рационе, она очень полезна и вкусна. Особенно если правильно ее приготовить.
Самая вкусная рыбка со сливочным соусом, шпинатом и чери – это не только простой и легкий вариант для обеда или ужина, но и сытное блюдо для всей семьи.
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Рыбу можно выбрать любую: красную или белую, но вкуснее всего будет с лососем или форелью. Также можно экспериментировать со шпинатом – выбирайте мороженый или свежий, в зависимости от сезона.
Рецепт рыбы в сливках со шпинатом и черри
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 600 граммов красной рыбы;
– масло для жарки;
– соль;
– черный молотый перец;
– 1 зубчик чеснока;
– 12 помидоров черри;
– 75 граммов свежего шпината;
– 200 граммов жирных 33% сливок.
Приготовление:
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем кусочки рыбы с обеих сторон. Переводим на тарелку.
- На сковороде обжариваем выжатый чеснок, половинки помидоров и листья шпината.
- Добавляем специи и вливаем сливки. Тушим все 5 – 10 минут на медленном огне.
- Выкладываем рыбу и готовим еще 5 – 7 минут.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Пробуйте также приготовить белые грибы в сметане.