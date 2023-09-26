Найсмачніша рибка з вершковим соусом, шпинатом і чері – це не тільки простий та легкий варіант для обіду чи вечері, а й ситна страва для всієї сім'ї.

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Рибу можна обрати будь-яку: червону чи білу, але найсмачніше буде таки з лососем чи фореллю. Також можна експериментувати та зі шпинатом – обирайте морожений чи свіжий, в залежності від сезону.

Рецепт риби у вершках зі шпинатом та чері

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів червоної риби;

– олія для смаження;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 1 зубчик часнику;

– 12 помідорів чері;

– 75 грамів свіжого шпинату;

– 200 грамів жирних 33% вершків.

Приготування:

Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо шматочки риби з обох сторін. Перекладаємо на тарілку.

На сковорідці обсмажуємо вичавлений часник, половинки помідорів та листя шпинату.

Додаємо спецій та вливаємо вершки. Тушкуємо все 5 – 10 хвилин на повільному вогні.

Викладаємо рибу та готуємо ще 5 – 7 хвилин.

Смачного!

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