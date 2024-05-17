Звездный судья "МастерШеф" Эктор Хименер-Браво поделился простым и быстрым рецептом. Попробуйте воплотить его в жизнь.

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Запеченная рыба с овощами

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

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Приготовление:

  1. Нарежьте овощи произвольными кусками.
  2. Натрите фольгу сливочным маслом и выложите рыбу.
  3. Добавьте сухой чеснок, соль и перец.
  4. Выложите овощи на рыбу, добавьте петрушку и сливочное масло.
  5. Запекайте, пока рыба не будет готова.