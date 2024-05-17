Звездный судья "МастерШеф" Эктор Хименер-Браво поделился простым и быстрым рецептом. Попробуйте воплотить его в жизнь.
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Запеченная рыба с овощами
- Время: 40 минут
- Порций: 2
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Приготовление:
- Нарежьте овощи произвольными кусками.
- Натрите фольгу сливочным маслом и выложите рыбу.
- Добавьте сухой чеснок, соль и перец.
- Выложите овощи на рыбу, добавьте петрушку и сливочное масло.
- Запекайте, пока рыба не будет готова.