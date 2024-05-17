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Запечена риба з овочами

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

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Приготування:

  1. Наріжте овочі довільними шматками.
  2. Натріть фольгу вершковим маслом та викладіть рибу.
  3. Додайте сухий часник, сіль і перець.
  4. Викладіть овочі на рибу, додайте петрушку і вершкове масло.
  5. Запікайте, поки риба не буде готова.