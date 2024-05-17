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Запечена риба з овочами

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 30 грамів масла;

– 1 філе тиляпії;

– дрібка сухого часнику;

– 1 цибулина;

– 1 перець;

– 1 гілочка петрушки;

– дрібка солі;

– 1 морквина;

– 1 кабачок.

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Приготування:

Наріжте овочі довільними шматками. Натріть фольгу вершковим маслом та викладіть рибу. Додайте сухий часник, сіль і перець. Викладіть овочі на рибу, додайте петрушку і вершкове масло. Запікайте, поки риба не буде готова.

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