В восторге будут даже те, кто не любит рыбу: готовим филе тиляпии в духовке
17 мая 2024, 14:57Читати новину українською
Источник:hectorjimenezbravo
Рыбу можно приготовить по-настоящему вкусно. Попробуйте запечь филе тиляпии с овощами.
Звездный судья "МастерШеф" Эктор Хименер-Браво поделился простым и быстрым рецептом. Попробуйте воплотить его в жизнь.
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Запеченная рыба с овощами
- Время: 40 минут
- Порций: 2
– 30 граммов масла;
– 1 филе тиляпии;
– щепотка сухого чеснока;
– 1 луковица;
– 1 перец;
– 1 веточка петрушки;
– щепотка соли;
– 1 морковка;
– 1 кабачок.
Смотрите, как приготовить тиляпию в духовке: видео
Приготовление:
- Нарежьте овощи произвольными кусками.
- Натрите фольгу сливочным маслом и выложите рыбу.
- Добавьте сухой чеснок, соль и перец.
- Выложите овощи на рыбу, добавьте петрушку и сливочное масло.
- Запекайте, пока рыба не будет готова.