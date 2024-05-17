В восторге будут даже те, кто не любит рыбу: готовим филе тиляпии в духовке

17 мая 2024, 14:57
Читати новину українською

Источник:

hectorjimenezbravo

Рыбу можно приготовить по-настоящему вкусно. Попробуйте запечь филе тиляпии с овощами.

Звездный судья "МастерШеф" Эктор Хименер-Браво поделился простым и быстрым рецептом. Попробуйте воплотить его в жизнь.

Стоит попробовать Пальчики оближешь: готовим роскошную курятину в сырном кляре

Запеченная рыба с овощами

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 30 граммов масла;
– 1 филе тиляпии;
– щепотка сухого чеснока;
– 1 луковица;
– 1 перец;
– 1 веточка петрушки;
– щепотка соли;
– 1 морковка;
– 1 кабачок.

Смотрите, как приготовить тиляпию в духовке: видео

Приготовление:

  1. Нарежьте овощи произвольными кусками.
  2. Натрите фольгу сливочным маслом и выложите рыбу.
  3. Добавьте сухой чеснок, соль и перец.
  4. Выложите овощи на рыбу, добавьте петрушку и сливочное масло.
  5. Запекайте, пока рыба не будет готова.
Понравился рецепт? Попробуйте приготовить сочные испанские котлетки.
Автор: Ольга Котів