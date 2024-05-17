В восторге будут даже те, кто не любит рыбу: готовим филе тиляпии в духовке

Рыбу можно приготовить по-настоящему вкусно. Попробуйте запечь филе тиляпии с овощами.

Звездный судья "МастерШеф" Эктор Хименер-Браво поделился простым и быстрым рецептом. Попробуйте воплотить его в жизнь.

Стоит попробовать Пальчики оближешь: готовим роскошную курятину в сырном кляре

Запеченная рыба с овощами

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

– 30 граммов масла;– 1 филе тиляпии;– щепотка сухого чеснока;– 1 луковица;– 1 перец;– 1 веточка петрушки;– щепотка соли;– 1 морковка;– 1 кабачок.

Смотрите, как приготовить тиляпию в духовке: видео

Приготовление:

Нарежьте овощи произвольными кусками. Натрите фольгу сливочным маслом и выложите рыбу. Добавьте сухой чеснок, соль и перец. Выложите овощи на рыбу, добавьте петрушку и сливочное масло. Запекайте, пока рыба не будет готова.