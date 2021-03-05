Как приготовить томатный суп: рецепт от Джейми Оливера
К вашему вниманию вкусный и оригинальный томатный суп по рецепту Джейми Оливера, который понравится всей семье. Обязательно попробуйте приготовить дома.
Источник:инстаграм Джейми Оливера
Известный английский шеф-повар Джейми Оливер поделился с читателями рецептом томатного супа с добавлением бульона, базилика, сельдерея и чеснока.
Традиционно суп готовят из свежих или консервированных томатов, который популярный в США. Блюдо подают холодным и горячим со сметаной, специями, с сэндвичем с сыром на гриле, тостами, хлебными сухариками.
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Рецепт томатного супа
- Для приготовления супа помойте, очистите морковь, натрите на терке.
- Сельдерей помойте, нарежьте кубиками.
- Очистите чеснок, лук, нарежьте ломтиками.
- Выложите на разогретую сковороду с оливковым маслом сельдерей, лук, чеснок, морковь, обжарьте в течение 10-15 минут.
- В кастрюле с кипятком 1,5 литра растворите кубики бульона. Далее – добавьте бульон на сковороду с овощами, выложите консервированные томаты и целые свежие помытые томаты, перемешайте, накройте крышкой, тушите в течение 10 минут. Снимите с огня.
- Помойте листья базилика, выложите на сковороду, добавьте соль, перец, перемешайте. С помощью блендера измельчите суп до однородной консистенции.
- Выложите на тарелку. Подавайте со сметаной. Приятного аппетита!
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