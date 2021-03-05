К вашему вниманию вкусный и оригинальный томатный суп по рецепту Джейми Оливера, который понравится всей семье. Обязательно попробуйте приготовить дома.

Известный английский шеф-повар Джейми Оливер поделился с читателями рецептом томатного супа с добавлением бульона, базилика, сельдерея и чеснока.

Традиционно суп готовят из свежих или консервированных томатов, который популярный в США. Блюдо подают холодным и горячим со сметаной, специями, с сэндвичем с сыром на гриле, тостами, хлебными сухариками.

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Рецепт томатного супа

Ингредиенты:

– 2 моркови;

– 2 луковицы;

– 2 стебля сельдерея;

– 2 зубчика чеснока;

– оливковое масло;

– 2 кубика куриного или овощного бульона;

– 800 граммов томатов (2 банки консервированных);

– 6 томатов;

– 15 граммов базилика;

– соль.