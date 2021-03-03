Пицца с колбасой: рецепт от Джейми Оливера
Думаете, что приготовить на ужин? Джейми Оливер поделился с читателями рецептом вкусной пиццы с колбасой, которую вы быстро и легко можете приготовить дома.
Источник:инстаграм Джейми Оливера
Джейми Оливер предлагает приготовить пиццу с сосисками с добавлением томатной пасты, виноградом и мягким сыром. Такое блюдо понравится всей семье.
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Рецепт пиццы
- Для приготовления пиццы в миске смешайте воду с солью, добавьте муку, замесите тесто. Накройте тесто полотенцем, оставьте при комнатной температуре на несколько минут.
- Сосиски нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде с оливковым маслом.
- Лук очистите от шелухи, нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде, добавьте розмарин, щепотку соли, перемешайте.
- Помойте виноград, разделите на ягоды, обжарьте на сковороде в течение одной минуты.
- Сыр нарежьте кубиками.
- Из теста раскатайте корж, смажьте томатной пастой, выложите лук, сыр, ломтики сосисок, виноград, посыпьте орехами.
- Разогрейте духовку до температуры 240 градусов. Противень смажьте маслом. Выложите пиццу, отправьте запекаться в течение 10 минут до румяной корочки.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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