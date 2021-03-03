Думаете, что приготовить на ужин? Джейми Оливер поделился с читателями рецептом вкусной пиццы с колбасой, которую вы быстро и легко можете приготовить дома.

Джейми Оливер предлагает приготовить пиццу с сосисками с добавлением томатной пасты, виноградом и мягким сыром. Такое блюдо понравится всей семье. Читайте также Фокачча со стручковой фасолью: рецепт Джейми Оливера Рецепт пиццы Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 150 граммов муки;

– 2 камберлендских сосисок (из свинины) или вегетарианские;

– оливковое масло;

– 1 луковица;

– веточка розмарина;

– 100 граммов красного винограда без косточек;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 1 столовая ложка кедровых орехов;

– 125 граммов сыра (моцарелла);

– морская соль. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamie Oliver (@jamieoliver) Для приготовления пиццы в миске смешайте воду с солью, добавьте муку, замесите тесто. Накройте тесто полотенцем, оставьте при комнатной температуре на несколько минут. Сосиски нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде с оливковым маслом. Лук очистите от шелухи, нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде, добавьте розмарин, щепотку соли, перемешайте. Помойте виноград, разделите на ягоды, обжарьте на сковороде в течение одной минуты. Сыр нарежьте кубиками. Из теста раскатайте корж, смажьте томатной пастой, выложите лук, сыр, ломтики сосисок, виноград, посыпьте орехами. Разогрейте духовку до температуры 240 градусов. Противень смажьте маслом. Выложите пиццу, отправьте запекаться в течение 10 минут до румяной корочки. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!