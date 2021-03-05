До вашої уваги смачний і оригінальний томатний суп за рецептом Джеймі Олівера, який сподобається всій родині. Обов'язково спробуйте приготувати вдома.

Відомий англійський шеф-кухар Джеймі Олівер поділився з читачами рецептом томатного супу з додаванням бульйону, базиліку, селери та часнику.

Традиційно суп готують зі свіжих або консервованих томатів, який популярний у США. Страву подають холодною та гарячою зі сметаною, спеціями, з сендвічем з сиром на грилі, тостами, хлібними сухариками.

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Рецепт томатного супу

Інгредієнти:

– 2 моркви;

– 2 цибулі;

– 2 стебла селери;

– 2 зубчики часнику;

– оливкова олія;

– 2 кубики курячого чи овочевого бульйону;

– 800 грамів томатів (2 банки консервованих);

– 6 томатів;

– 15 грамів базиліку;

– сіль.