Заготовки на зиму: простой рецепт варенья с черешни

Когда черешня в разгар сезона, самое время начинать заготовку на зиму. Мы подобрали рецепт варенья из черешни без косточек, чтобы было вкуснее.

Подготовив домашнюю консервацию на зиму, вы круглогодично можете наслаждаться дарами лета. После консервации клубники советуем перейти к черешне.

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Варенье из черешни без косточек отлично подойдет как к чаю, так и на бутерброд с маслом.

Рецепт варенья из черешни без косточек

Время: 24 часа

24 часа Порции: 2

– 200 граммов воды;– 1 килограмм сахара;– 1 килограмм черешни.

Приготовление:

Для консервации обязательно подготовьте сухую и чистую кастрюлю. Насыпаем в нее сахар и наливаем воды.

С помощью палочки или специального устройства достаем косточки из черешни.

Доводим до кипения и завариваем сироп из сахара и воды. Когда весь сахар растворится, добавляем черешню.

После того как варенье из черешни закипит, сразу же снимаем его с плиты и даем настояться двенадцать часов при комнатной температуре.

По истечении времени снова ставим на огонь варенье, доводим до кипения, а затем охлаждаем до комнатной температуры.

Сделайте так еще 3 – 5 раз, пока не получите желаемую консистенцию.

Готовое варенье разливаем в стерилизованные банки и закрываем их. Переворачиваем банки верх дном, накрываем полотенцем и оставляем охлаждаться при комнатной температуре.

Охлажденное варенье из черешней храним в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

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