Підготувавши домашню консервацію на зиму, ви цілий рік можете насолоджуватися дарами літа. Після консервації полуниці, радимо перейти до черешні.

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Варення з черешні без кісточок чудово підійде як до чаю, так і на бутерброд з маслом.

Рецепт варення з черешні без кісточок

  • Час: 24 години
  • Порції: 2

Приготування:

  • Для консервації обов'язково підготуйте суху та чисту каструлю. Насипаємо в неї цукру та наливаємо води.
  • За допомогою палички, або спеціального пристрою дістаємо кісточки з черешні.
  • Доводимо до кипіння та заварюємо сироп з цукру та води. Коли весь цукор розчиниться додаємо черешню.
  • Після того, як варення з черешні закипить, відразу ж знімаємо його з плити та даємо настоятися дванадцять годин при кімнатній температурі.
  • Після закінчення часу знову ставимо на вогонь варення, доводимо до кипіння, а потім охолоджуємо до кімнатної температури.
  • Зробіть так ще 3 – 5 разів доки не отримаєте бажану консистенцію.
  • Готове варення розливаємо в стерилізовані банки та закриваємо їх. Перевертаємо банки верх дном, накриваємо рушником та залишаємо охолоджуватися при кімнатній температурі.
  • Охолоджене варення з черешень зберігаємо в темному та прохолодному місці.

Смачного!