Подготовив домашнюю консервацию на зиму, вы круглогодично можете наслаждаться дарами лета. После консервации клубники советуем перейти к черешне.

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Варенье из черешни без косточек отлично подойдет как к чаю, так и на бутерброд с маслом.

Рецепт варенья из черешни без косточек

  • Время: 24 часа
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Для консервации обязательно подготовьте сухую и чистую кастрюлю. Насыпаем в нее сахар и наливаем воды.
  • С помощью палочки или специального устройства достаем косточки из черешни.
  • Доводим до кипения и завариваем сироп из сахара и воды. Когда весь сахар растворится, добавляем черешню.
  • После того как варенье из черешни закипит, сразу же снимаем его с плиты и даем настояться двенадцать часов при комнатной температуре.
  • По истечении времени снова ставим на огонь варенье, доводим до кипения, а затем охлаждаем до комнатной температуры.
  • Сделайте так еще 3 – 5 раз, пока не получите желаемую консистенцию.
  • Готовое варенье разливаем в стерилизованные банки и закрываем их. Переворачиваем банки верх дном, накрываем полотенцем и оставляем охлаждаться при комнатной температуре.
  • Охлажденное варенье из черешней храним в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!