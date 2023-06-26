Подготовив домашнюю консервацию на зиму, вы круглогодично можете наслаждаться дарами лета. После консервации клубники советуем перейти к черешне.
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Варенье из черешни без косточек отлично подойдет как к чаю, так и на бутерброд с маслом.
Рецепт варенья из черешни без косточек
- Время: 24 часа
- Порции: 2
Приготовление:
- Для консервации обязательно подготовьте сухую и чистую кастрюлю. Насыпаем в нее сахар и наливаем воды.
- С помощью палочки или специального устройства достаем косточки из черешни.
- Доводим до кипения и завариваем сироп из сахара и воды. Когда весь сахар растворится, добавляем черешню.
- После того как варенье из черешни закипит, сразу же снимаем его с плиты и даем настояться двенадцать часов при комнатной температуре.
- По истечении времени снова ставим на огонь варенье, доводим до кипения, а затем охлаждаем до комнатной температуры.
- Сделайте так еще 3 – 5 раз, пока не получите желаемую консистенцию.
- Готовое варенье разливаем в стерилизованные банки и закрываем их. Переворачиваем банки верх дном, накрываем полотенцем и оставляем охлаждаться при комнатной температуре.
- Охлажденное варенье из черешней храним в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!