Вареники – давнее украинское блюдо, которое покорило не одно сердце, а точнее желудок. Обычно их готовят с картофелем или с сыром, грибами. Но летом популярными начинками для вареников вишня и смородина.
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Рецепт вареников с черникой.
- Время: 60 минут
- Порции: 2 – 4
Приготовление:
- Для приготовления теста на вареники смешиваем воду, муку, выбиваем яйцо. Добавляем соль и сахар, тщательно замешиваем эластичное тесто.
- Разделяем его на две части. Раскатываем в пласт и выдавливаем с помощью стакана ровные кружочки или разделяем на колбаски и нарезаем порционными кусочками. Каждый из них раскатываем кругом по отдельности.
- Ставим на огонь кастрюлю с водой, солим и доводим до кипения.
- Начиняем тесто на вареники черникой, защипываем края и формируем их.
- Отвариваем вареники с черникой в кипящей воде до готовности (3 – 4 минуты).
- Готовое блюдо подаем со сметаной или просто посыпаем сахаром.
Приятного аппетита!