Вареники – давнее украинское блюдо, которое покорило не одно сердце, а точнее желудок. Обычно их готовят с картофелем или с сыром, грибами. Но летом популярными начинками для вареников вишня и смородина.

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Рецепт вареников с черникой.

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2 – 4

Ингредиенты:

– 500 граммов пшеничной муки;

– 250 граммов воды;

– 1 куриное яйцо;

– 500 граммов черники;

– соль;

– сахар.

Приготовление:

Для приготовления теста на вареники смешиваем воду, муку, выбиваем яйцо. Добавляем соль и сахар, тщательно замешиваем эластичное тесто.

Разделяем его на две части. Раскатываем в пласт и выдавливаем с помощью стакана ровные кружочки или разделяем на колбаски и нарезаем порционными кусочками. Каждый из них раскатываем кругом по отдельности.

Ставим на огонь кастрюлю с водой, солим и доводим до кипения.

Начиняем тесто на вареники черникой, защипываем края и формируем их.

Отвариваем вареники с черникой в кипящей воде до готовности (3 – 4 минуты).

Готовое блюдо подаем со сметаной или просто посыпаем сахаром.

Приятного аппетита!

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