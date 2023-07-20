Вареники – давня українська страва, яка підкорила не одне серце, а точніше шлунок. Зазвичай їх готують з картоплею, або з сиром, грибами. Але влітку популярними начинками для вареників є вишня та смородина.
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Рецепт вареників з чорницями
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- Для приготування тіста на вареники змішуємо воду, борошно, вибиваємо яйце. Додаємо сіль та цукор, ретельно замішуємо еластичне тісто.
- Розділяємо його на дві частини. Розкачуємо в пласт та видавлюємо за допомогою склянки рівні кружечки, або розділяємо на ковбаски та нарізаємо порційними шматочками. Кожен з них розкачуємо колом окремо.
- Ставимо на вогонь каструлю з водою, солимо її та доводимо до кипіння.
- Начиняємо тісто на вареники чорницями, защипаємо краї та формуємо їх.
- Відварюємо вареники з чорницями у киплячій воді до готовності (3 – 4 хвилини).
- Готову страву подаємо зі сметаною, або просто посипаємо цукром.
Смачного!