Вареники – давня українська страва, яка підкорила не одне серце, а точніше шлунок. Зазвичай їх готують з картоплею, або з сиром, грибами. Але влітку популярними начинками для вареників є вишня та смородина.

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Рецепт вареників з чорницями

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 250 грамів води;

– 1 куряче яйце;

– 500 грамів чорниці;

– сіль;

– цукор.

Приготування:

Для приготування тіста на вареники змішуємо воду, борошно, вибиваємо яйце. Додаємо сіль та цукор, ретельно замішуємо еластичне тісто.

Розділяємо його на дві частини. Розкачуємо в пласт та видавлюємо за допомогою склянки рівні кружечки, або розділяємо на ковбаски та нарізаємо порційними шматочками. Кожен з них розкачуємо колом окремо.

Ставимо на вогонь каструлю з водою, солимо її та доводимо до кипіння.

Начиняємо тісто на вареники чорницями, защипаємо краї та формуємо їх.

Відварюємо вареники з чорницями у киплячій воді до готовності (3 – 4 хвилини).

Готову страву подаємо зі сметаною, або просто посипаємо цукром.

Смачного!

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