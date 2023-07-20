Настоящий вкус лета: готовим домашние вареники с черникой для детей
20 июля 2023, 09:20Читати новину українською
Источник:Украинцы сегодня
Украинская кухня богата разнообразными блюдами из теста. Одним из самых популярных есть вареники, а начинку к ним выбираем летнюю – с черникой.
Вареники – давнее украинское блюдо, которое покорило не одно сердце, а точнее желудок. Обычно их готовят с картофелем или с сыром, грибами. Но летом популярными начинками для вареников вишня и смородина.
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Рецепт вареников с черникой.
- Время: 60 минут
- Порции: 2 – 4
– 500 граммов пшеничной муки;
– 250 граммов воды;
– 1 куриное яйцо;
– 500 граммов черники;
– соль;
– сахар.
Приготовление:
- Для приготовления теста на вареники смешиваем воду, муку, выбиваем яйцо. Добавляем соль и сахар, тщательно замешиваем эластичное тесто.
- Разделяем его на две части. Раскатываем в пласт и выдавливаем с помощью стакана ровные кружочки или разделяем на колбаски и нарезаем порционными кусочками. Каждый из них раскатываем кругом по отдельности.
- Ставим на огонь кастрюлю с водой, солим и доводим до кипения.
- Начиняем тесто на вареники черникой, защипываем края и формируем их.
- Отвариваем вареники с черникой в кипящей воде до готовности (3 – 4 минуты).
- Готовое блюдо подаем со сметаной или просто посыпаем сахаром.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить любимые украинские сырники Борис Джонсон.