Настоящий вкус лета: готовим домашние вареники с черникой для детей

20 июля 2023, 09:20
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Украинцы сегодня

Украинская кухня богата разнообразными блюдами из теста. Одним из самых популярных есть вареники, а начинку к ним выбираем летнюю – с черникой.

Вареники – давнее украинское блюдо, которое покорило не одно сердце, а точнее желудок. Обычно их готовят с картофелем или с сыром, грибами. Но летом популярными начинками для вареников вишня и смородина.

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Рецепт вареников с черникой.

  • Время: 60 минут
  • Порции: 2 – 4
Ингредиенты:
– 500 граммов пшеничной муки;
– 250 граммов воды;
– 1 куриное яйцо;
– 500 граммов черники;
– соль;
– сахар.

Приготовление:

  • Для приготовления теста на вареники смешиваем воду, муку, выбиваем яйцо. Добавляем соль и сахар, тщательно замешиваем эластичное тесто.
  • Разделяем его на две части. Раскатываем в пласт и выдавливаем с помощью стакана ровные кружочки или разделяем на колбаски и нарезаем порционными кусочками. Каждый из них раскатываем кругом по отдельности.
  • Ставим на огонь кастрюлю с водой, солим и доводим до кипения.
  • Начиняем тесто на вареники черникой, защипываем края и формируем их.
  • Отвариваем вареники с черникой в кипящей воде до готовности (3 – 4 минуты).
  • Готовое блюдо подаем со сметаной или просто посыпаем сахаром.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак