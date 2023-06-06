Вертута – традиційна солона або солодка випічка української кухні, хоч схожу можна також знайти і в молдавській чи угорській кухнях.
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Ми пропонуємо приготувати її зі шпинатом та домашнім сиром. Хоч з начинкою можна експериментувати. Спробуйте покласти в середину карамелізовану цибулю з крем-сиром – це також дуже смачно.
Рецепт вертути зі шпинатом
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Замішуємо тісто: з'єднуємо борошно, сіль, теплу воду та олію. Ретельно вимішуємо руками до однорідної консистенції. Даємо трохи відпочити.
- Нарізаємо шпинат, цибулю, зелень, змішуємо з домашнім сиром, сметаною та спеціями. Перемішуємо.
- Розкачуємо тісто тонким шаром та викладаємо начинку. Загортаємо все в рулет та скручуємо в равлика. Змащуємо тісто жовтком, можна посипати насінням кунжуту.
- Розігріваємо духовку до 180 – 200 градусів, випікаємо вертуту до готовності.
Смачного!