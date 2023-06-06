Как правильно готовить вертуту: рецепт со шпинатом

6 июня 2023, 11:42
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Источник:

Эктор Хименес-Браво

Не можете заставить самых молодых есть шпинат? Почему бы не приготовить им вертуту, а шпинат замаскировать в начинку – у нас есть рецепт.

Вертута – традиционная соленая или сладкая выпечка украинской кухни, хотя похожую можно найти и в молдавской или венгерской кухнях.

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Мы предлагаем ее приготовить со шпинатом и домашним сыром. Хотя с начинкой можно экспериментировать. Попробуйте положить в середину карамелизированный лук с крем-сыром – это тоже очень вкусно.

Рецепт вертуты со шпинатом

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты для теста:
– 500 граммов муки;
– 1 чайная ложка соли;
– 175 граммов теплой воды;
– 1 столовая ложка подсолнечного масла.
Для начинки:
– 300 граммов шпината;
– 50 граммов лука;
– 50 граммов зелени;
– 100 граммов домашнего сыра;
– 50 граммов сметаны;
– соль.

Приготовление:

  • Замешиваем тесто: соединяем муку, соль, теплую воду и растительное масло. Тщательно перемешиваем руками до однородной консистенции. Даем немного отдохнуть.
  • Нарезаем шпинат, лук, зелень, смешиваем с домашним творогом, сметаной и специями. Перемешиваем.
  • Раскатываем тесто тонким слоем и выкладываем начинку. Заворачиваем все в рулет и скручиваем в улитку. Смазываем тесто желтком, можно посыпать семенами кунжута.
  • Разогреваем духовку до 180 – 200 градусов, выпекаем вертуту до готовности.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак