Помидоры отлично подойдут к любому мясу: свинине, курятине или говядине. Такой салат из маринованных овощей готовится очень быстро, а гости обязательно захотят добавки.

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Салат из маринованных помидоров к шашлыку

  • Время: 4 – 6 часов
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Вымытые помидоры разрезаем пополам, или произвольными кусочками.
  • В банке выкладываем немного нарезанного лука, помидоры, ломтики чеснока. Далее снова чередуем эти ингредиенты, пока не заполним банку.
  • Смешиваем растительное масло, мед, лимонный сок, соль и прованские травы. По желанию можно добавить острый перец. Полим этим наш салат и закрываем все крышкой.
  • Отправляем маринованный салат из помидоров в холодильник на несколько часов.
  • Перекладываем салат в миску и подаем к столу.

Приятного аппетита!