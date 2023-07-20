Помидоры отлично подойдут к любому мясу: свинине, курятине или говядине. Такой салат из маринованных овощей готовится очень быстро, а гости обязательно захотят добавки.
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Салат из маринованных помидоров к шашлыку
- Время: 4 – 6 часов
- Порции: 2
Приготовление:
- Вымытые помидоры разрезаем пополам, или произвольными кусочками.
- В банке выкладываем немного нарезанного лука, помидоры, ломтики чеснока. Далее снова чередуем эти ингредиенты, пока не заполним банку.
- Смешиваем растительное масло, мед, лимонный сок, соль и прованские травы. По желанию можно добавить острый перец. Полим этим наш салат и закрываем все крышкой.
- Отправляем маринованный салат из помидоров в холодильник на несколько часов.
- Перекладываем салат в миску и подаем к столу.
Приятного аппетита!