Качественно приготовленные огурчики характерны своим хрустом. Его обеспечивают листья дуба и вишни. Не поленитесь и обязательно добавьте их в банк.
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От бактерий огурцы защищают чеснок и листья хрена. Ну а укроп и перец горошком, придают тот же пряно-острый вкус и аромат соленых огурцов.
Рецепт соленых огурцов
- Время: более 3 дней
- Порции: 2
Приготовление:
- Вымойте банки и положите на дно листьев хрена, вишни и дуба. Разрежьте чеснок на мелкие кусочки и положите их на листья.
- Выкладываем в банку огурчики, как можно плотнее. Сверху огурцы накройте еще одним листком хрена.
- Для рассола разведите в холодной воде соль, залейте огурцы до самого верха банки. Поставьте банку в тарелку, чтобы рассол, который начнет бродить и выливаться из банки, не залил стол.
- Накройте банку крышкой и уберите ее в темное и не очень прохладное место.
- Для засолки огурцов брожение должно происходить не менее трех дней. После этого огурцы считаются готовыми, и их можно подавать к столу.
- Чтобы сохранить огурцы на зиму, убираем их в холодное место, можно в холодильник.
Приятного аппетита!