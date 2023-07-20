Помідори чудово підійдуть до будь-якого м'яса: свинини, курятини чи яловичини. Такий салат з маринованих овочів готується надзвичайно швидко, а гості обов'язково захочуть добавки.
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Салат з маринованих помідорів до шашлику
- Час: 4 – 6 годин
- Порції: 2
Приготування:
- Помиті помідори розрізаємо навпіл, або довільними шматочками.
- У банку викладаємо трішки нарізаної цибулі, помідори, скибки часнику. Далі знову чергуємо ці інгредієнти, доки не заповнимо банку.
- Змішуємо олію, мед, лимонний сік, сіль та прованські трави. За бажанням можна додати гострий перець. Поливаємо цим наш салат та закриваємо все кришкою.
- Відправляємо маринований салат з помідорів до холодильника на кілька годин.
- Перекладаємо салат до м'яса у миску та подаємо до столу.
Смачного!