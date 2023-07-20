Идеальное дополнение к шашлыку: маринованный салат из помидоров за 5 минут

20 июля 2023, 12:36
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Валерия Велигура

Ищете быструю, но интересную закуску из помидоров к обеду или ужину? А может вы хотите дополнить интересным салатом шашлык – остановитесь на этом рецепте.

Помидоры отлично подойдут к любому мясу: свинине, курятине или говядине. Такой салат из маринованных овощей готовится очень быстро, а гости обязательно захотят добавки.

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Салат из маринованных помидоров к шашлыку

  • Время: 4 – 6 часов
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 красный лук
– 250 граммов помидоров
– 3 зубчика чеснока
– пучок зелени (рекомендуем кинзу).
Для заправки:
– 3 ложки масла;
– ложка меда;
– ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка прованских трав;
– острый перец.

Приготовление:

  • Вымытые помидоры разрезаем пополам, или произвольными кусочками.
  • В банке выкладываем немного нарезанного лука, помидоры, ломтики чеснока. Далее снова чередуем эти ингредиенты, пока не заполним банку.
  • Смешиваем растительное масло, мед, лимонный сок, соль и прованские травы. По желанию можно добавить острый перец. Полим этим наш салат и закрываем все крышкой.
  • Отправляем маринованный салат из помидоров в холодильник на несколько часов.
  • Перекладываем салат в миску и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак