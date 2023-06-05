Ліниві суші – справжня знахідка для кожного. Їх не потрібно довго готувати, крутити і перейматися, щоб вони не розлізлися. Все просто, викладаємо у форму з-під кексів та запікаємо.

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Начинками можуть бути різні інгредієнти: крабове м'ясо, риба, креветки, вугор чи овочі.

Рецепт запечених суші

Час: 30 – 40 хвилин

30 – 40 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 3 листи норі;

– 500 грамів відвареного рису для суші;

– 60 – 100 грамів рису;

– 720 грамів риби горбуші;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 чайна ложка сухого часнику;

– пів чайної ложки солі;

– 30 грамів соєвого соусу;

– 30 грамів олії.

Для соусу:

– 150 грамів майонезу;

– 40 грамів соусу шрірача.

Для начинки:

– половина авокадо;

– 30 грамів цибулі;

– 20 грамів смаженого кунжуту.

Заправка для рису:

– 500 грамів рисового оцту;

– 550 грамів цукру;

– 25 грамів солі.

Приготування:

Маринуємо рибу спеціями та заправляємо олією. У форми викладаємо листи норі та рис, на верх мариновану рибу. Запікаємо в духовці 5 – 6 хвилин на температурі 180 грамів.

Викладаємо авокадо, поливаємо соусом, посипаємо кунжутом та цибулею.

Для заправки до рису просто поєднуємо в каструлі і постійно помішуючи на слабкому вогні. Все має розчинитись, але не закипіти.

Смачного!

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