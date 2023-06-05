Ліниві суші – справжня знахідка для кожного. Їх не потрібно довго готувати, крутити і перейматися, щоб вони не розлізлися. Все просто, викладаємо у форму з-під кексів та запікаємо.

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Начинками можуть бути різні інгредієнти: крабове м'ясо, риба, креветки, вугор чи овочі.

Рецепт запечених суші

  • Час: 30 – 40 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Маринуємо рибу спеціями та заправляємо олією. У форми викладаємо листи норі та рис, на верх мариновану рибу. Запікаємо в духовці 5 – 6 хвилин на температурі 180 грамів.
  • Викладаємо авокадо, поливаємо соусом, посипаємо кунжутом та цибулею.
  • Для заправки до рису просто поєднуємо в каструлі і постійно помішуючи на слабкому вогні. Все має розчинитись, але не закипіти.

Смачного!