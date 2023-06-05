Запеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивых
5 июня 2023, 14:21Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Мы обожаем японскую кухню, особенно роллы и суши. Однако не всегда есть время их готовить и средства покупать в заведении. А почему бы не попробовать ленивые суши в духовке?
Ленивые суши – настоящая находка для каждого. Их не нужно долго готовить, крутить и беспокоиться, чтобы они не разлезлись. Все просто, выкладываем в форму из-под кексов и запекаем.
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Начинками могут быть разные ингредиенты: крабовое мясо, рыба, креветки, угорь или овощи.
Рецепт запеченной суши
- Время: 30 – 40 минут
- Порции: 4
– 3 листа норы;
– 500 граммов отварного риса для суши;
– 60 – 100 граммов риса;
– 720 граммов рыбы горбуши;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка сухого чеснока;
– пол чайной ложки соли;
– 30 граммов соевого соуса;
– 30 граммов масла.
Для соуса:
– 150 граммов майонеза;
– 40 граммов соуса шрирача.
Для начинки:
– половина авокадо;
– 30 граммов лука;
– 20 граммов жареного кунжута.
Заправка для риса:
– 500 граммов рисового уксуса;
– 550 граммов сахара;
– 25 граммов соли.
Приготовление:
- Маринуем рыбу специями и заправляем растительным маслом. В формы выкладываем листья норы и рис, на верх маринованной рыбы. Запекаем в духовке 5 – 6 минут при температуре 180 граммов.
- Выкладываем авокадо, поливаем соусом, посыпаем кунжутом и луком.
- Для заправки в рис просто сочетаем в кастрюле и постоянно помешивая на слабом огне. Все должно раствориться, но не закипеть.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить сладкий десерт из Италии. рецепт тирамису.