Завиванцы с вишней и орехами – старинный рецепт украинской кухни
Источник:Елизавета Глинская
Завиванцы – давнее блюдо украинской кухни, которое мы, к сожалению, не так часто готовим дома. Чтобы не забывать такие рецепты, предлагаем испечь их дома с вишней и орехами.
Еще с давних времен завиванцы символизируют благополучие и прочность семьи. Чтобы не забывать старинные украинские блюда, предлагаем превратить процесс выпечки в семейную традицию.
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Елизавета Глинская вспомнила, как ее прабабушка все выпекала в печи, в глиняных кувшинах или на металлических листах, что придавало непревзойденный вкус и аромат блюдам. Время проходит, и мы с вами уже все готовим в духовках, на плитах. Но вкус от этого не должен утрачиваться. Завиванки с вишнями и орехами – отличный вариант для десерта к чаю или кофе. Попытайтесь и вы уже не сможете оторваться.
Рецепт завиванцев с вишнями и орехами
- Время: 3 часа
- Порции: 8
– 300 граммов молока;
– 5 граммов сухих дрожжей;
– 20 граммов сахара;
– 150 граммов муки.
Для теста:
– опара;
– 500 граммов муки;
– 100 граммов яиц;
– 4 грамма соли;
– 60 граммов сахара;
– 100 граммов сливочного масла.
Вишневая начинка:
– 500 граммов вишен;
– 150 граммов сахара+корица;
– 40 граммов кукурузного крахмала.
Ореховая начинка:
– 180 граммов грецкого ореха;
– 100 граммов сахара;
– 80 граммов сливочного масла.
Для глазирования:
– 20 граммов желтка;
– 10 граммов молока.
Приготовление:
- Для приготовления опары смешиваем все ингредиенты. Оставляем на 30 минут при комнатной температуре.
- Для теста нужно смешать все ингредиенты. Оставить на 1,5 часа при комнатной температуре, чтобы оно подошло.
- Для вишневой начинки нужно смешать все ингредиенты в ковшей, проварить. Охладить.
- Для ореховой смеси орехи и сахар, сливочное масло в измельчителе до консистенции "мокрого песка".
- Раскатываем тесто скалкой, на силиконовом коврике, выкладываем, формируем завиванец. Оставляем тесто подниматься на час.
- Смазываем глазированием.
- Выпекаем завиванец в разогретой до 175 градусов духовке – 30 – 35 минут.
Приятного аппетита!Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить блюда из куриного филе, которые точно еще не успели надоесть.