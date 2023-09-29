Ще з давніх-давен завиванці символізують добробут і міцність родини. Аби не забувати стародавні українські страви, пропонуємо перетворити процес випічки на сімейну традицію.
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Єлизавета Глінська пригадала, як її прабабуся все випікала в печі, в глиняних глечиках або на металевих листах, що надавало неперевершений смак і аромат стравам. Час минає, і ми з вами вже все готуємо в духовках, на плитах. Але смак від цього не повинен втрачатися. Завиванці з вишнями та горіхами – відмінний варіант для десерту до чаю чи кави. Спробуйте і ви вже не зможете відірватися.
Рецепт завиванців з вишнями та горіхами
- Час: 3 години
- Порції: 8
Приготування:
- Для приготування опари змішуємо всі інгредієнти. Залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі.
- Для тіста необхідно змішати всі інгредієнти. Залишити на 1,5 години при кімнатній температурі, щоб воно підійшло.
- Для вишневої начинки потрібно змішати всі інгредієнти у ковші, проварити. Охолодити.
- Для горіхової змішати горіхи та цукор, вершкове масло у подрібнювачі до консистенції "мокрого піску".
- Розкачуємо тісто качалкою, на силіконовому килимку, викладаємо, формуємо завиванець. Залишаємо тісто підійматися на годину.
- Змащуємо глазуруванням.
- Випікаємо завиванець у розігрітій до 175 градусів духовці – 30 – 35 хвилин.
Смачного!