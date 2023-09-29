Еще с давних времен завиванцы символизируют благополучие и прочность семьи. Чтобы не забывать старинные украинские блюда, предлагаем превратить процесс выпечки в семейную традицию.
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Елизавета Глинская вспомнила, как ее прабабушка все выпекала в печи, в глиняных кувшинах или на металлических листах, что придавало непревзойденный вкус и аромат блюдам. Время проходит, и мы с вами уже все готовим в духовках, на плитах. Но вкус от этого не должен утрачиваться. Завиванки с вишнями и орехами – отличный вариант для десерта к чаю или кофе. Попытайтесь и вы уже не сможете оторваться.
Рецепт завиванцев с вишнями и орехами
- Время: 3 часа
- Порции: 8
Приготовление:
- Для приготовления опары смешиваем все ингредиенты. Оставляем на 30 минут при комнатной температуре.
- Для теста нужно смешать все ингредиенты. Оставить на 1,5 часа при комнатной температуре, чтобы оно подошло.
- Для вишневой начинки нужно смешать все ингредиенты в ковшей, проварить. Охладить.
- Для ореховой смеси орехи и сахар, сливочное масло в измельчителе до консистенции "мокрого песка".
- Раскатываем тесто скалкой, на силиконовом коврике, выкладываем, формируем завиванец. Оставляем тесто подниматься на час.
- Смазываем глазированием.
- Выпекаем завиванец в разогретой до 175 градусов духовке – 30 – 35 минут.
Приятного аппетита!