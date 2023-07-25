Летний зеленый борщ со шпинатом: идеальный рецепт в жару
25 июля 2023, 17:54Читати новину українською
Источник:Валентина Саенко
Летом всегда хочется чего-то особенного, как зеленый борщ. Этот вариант блюда понравится практически каждому.
Это не такой наваристый вариант, как с красным борщом, но для жаркого периода именно то. С лёгкой кислинкой и освежающими травами.
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Подавайте его к столу с рыхлыми чесночными булочками, сметаной, можно даже добавить отварное яйцо.
Рецепт зеленого борща со шпинатом
- Время: 2 часа
- Порции: 8 – 10
– 4 литра куриного бульона;
– 5 картофелин;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 150 граммов щавеля;
– 100 граммов шпината;
– четверть лимона;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Для начала сварим бульон из курятины.
- Далее добавляем нарезаем кубиком картофель. Натертую морковь пассеруем с нарезанным луком и чесноком. Добавляем в картофель. Варим 10 минут.
- За это время бланшируем шпинат со щавелем. Шпинат хорошо промываем, в нем много песка. Отрываем стволы и нарезаем. Бланшируем 1 минуту в кипятке с соком лимона. Сливаем воду и добавляем в суп. Варим еще примерно 15 минут.
- За это время можно отварить яйца. Обязательно залить их холодной водой.
- Солим, перчим, можно добавить еще немного сока лимона.
- Можно подавать все раздельно: мясо, яйца, сметану и зелень.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить абрикосовый пирог по нашему рецепту.