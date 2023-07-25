Летний зеленый борщ со шпинатом: идеальный рецепт в жару

Летом всегда хочется чего-то особенного, как зеленый борщ. Этот вариант блюда понравится практически каждому.

Это не такой наваристый вариант, как с красным борщом, но для жаркого периода именно то. С лёгкой кислинкой и освежающими травами.

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Подавайте его к столу с рыхлыми чесночными булочками, сметаной, можно даже добавить отварное яйцо.

Рецепт зеленого борща со шпинатом

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8 – 10

– 4 литра куриного бульона;– 5 картофелин;– 1 морковь;– 1 луковица;– 3 – 4 зубчика чеснока;– 150 граммов щавеля;– 100 граммов шпината;– четверть лимона;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Для начала сварим бульон из курятины.

Далее добавляем нарезаем кубиком картофель. Натертую морковь пассеруем с нарезанным луком и чесноком. Добавляем в картофель. Варим 10 минут.

За это время бланшируем шпинат со щавелем. Шпинат хорошо промываем, в нем много песка. Отрываем стволы и нарезаем. Бланшируем 1 минуту в кипятке с соком лимона. Сливаем воду и добавляем в суп. Варим еще примерно 15 минут.

За это время можно отварить яйца. Обязательно залить их холодной водой.

Солим, перчим, можно добавить еще немного сока лимона.

Можно подавать все раздельно: мясо, яйца, сметану и зелень.

Приятного аппетита!

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