Это не такой наваристый вариант, как с красным борщом, но для жаркого периода именно то. С лёгкой кислинкой и освежающими травами.
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Подавайте его к столу с рыхлыми чесночными булочками, сметаной, можно даже добавить отварное яйцо.
Рецепт зеленого борща со шпинатом
- Время: 2 часа
- Порции: 8 – 10
Приготовление:
- Для начала сварим бульон из курятины.
- Далее добавляем нарезаем кубиком картофель. Натертую морковь пассеруем с нарезанным луком и чесноком. Добавляем в картофель. Варим 10 минут.
- За это время бланшируем шпинат со щавелем. Шпинат хорошо промываем, в нем много песка. Отрываем стволы и нарезаем. Бланшируем 1 минуту в кипятке с соком лимона. Сливаем воду и добавляем в суп. Варим еще примерно 15 минут.
- За это время можно отварить яйца. Обязательно залить их холодной водой.
- Солим, перчим, можно добавить еще немного сока лимона.
- Можно подавать все раздельно: мясо, яйца, сметану и зелень.
Приятного аппетита!