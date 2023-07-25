Это не такой наваристый вариант, как с красным борщом, но для жаркого периода именно то. С лёгкой кислинкой и освежающими травами.

Читайте также Б ургер и не только: что можно приготовить из говяжьей котлеты

Подавайте его к столу с рыхлыми чесночными булочками, сметаной, можно даже добавить отварное яйцо.

Рецепт зеленого борща со шпинатом

  • Время: 2 часа
  • Порции: 8 – 10

Приготовление:

  • Для начала сварим бульон из курятины.
  • Далее добавляем нарезаем кубиком картофель. Натертую морковь пассеруем с нарезанным луком и чесноком. Добавляем в картофель. Варим 10 минут.
  • За это время бланшируем шпинат со щавелем. Шпинат хорошо промываем, в нем много песка. Отрываем стволы и нарезаем. Бланшируем 1 минуту в кипятке с соком лимона. Сливаем воду и добавляем в суп. Варим еще примерно 15 минут.
  • За это время можно отварить яйца. Обязательно залить их холодной водой.
  • Солим, перчим, можно добавить еще немного сока лимона.
  • Можно подавать все раздельно: мясо, яйца, сметану и зелень.

Приятного аппетита!