Це не такий наваристий варіант, як з червоним борщем, але для жаркого періоду саме те. З легкою кислинкою і освіжаючими травами.

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Подавайте його до столу з пухкими часниковими булочками, сметаною, можна навіть додати відварене яйце.

Рецепт зеленого борщу зі шпинатом

Час: 2 години

2 години Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 4 літри курячого бульйону;

– 5 картоплин;

– 1 морква;

– 1 цибулина;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 150 грамів щавлю;

– 100 грамів шпинату;

– четвертина лимона;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Для початку зваримо бульйон з курятини.

Далі додаємо нарізаємо кубиком картоплю. Натерту моркву пасеруємо з нарізаною цибулею і часником. Додаємо до картоплі. Варимо 10 хвилин.

За цей час бланшуємо шпинат зі щавлем. Шпинат добре промиваємо, в ньому багато піску. Відриваємо стовбурці і нарізаємо. Бланшуємо 1 хвилину в окропі з соком лимона. Зливаємо воду і додаємо в наш суп. Варимо ще приблизно 15 хвилин.

За цей час можна відварити яйця. Обов’язково залити їх холодною водою.

Солимо, перчимо, можна додати ще трішки соку лимона.

Можна подавати все окремо: м’ясо, яйця, сметану і зелень.

Смачного!

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