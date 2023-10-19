Вкусный салат с сухариками и креветками подойдет как к праздничному столу, так и к обыденному. Вы можете выбрать свежие креветки, а можете замороженные. Важно правильно только их разморозить: предварительно в холодильнике.

Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить

Заправкой в салат может быть как обычный майонез, так и предлагаемый соус.

Рецепт салата с креветками

  • Время: 10 – 15 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Нарезаем айсберг произвольными кусками. Для заправки смешиваем ингредиенты или используем майонез. Смешиваем листья салата и выкладываем на тарелки.
  • На разогретой сковороде обжариваем креветки с обеих сторон по 1-2 минуты. Можно использовать растительное масло или масло.
  • Выкладываем на салат креветки, нарезанные анчоусы и помидоры произвольными кусочками.
  • Отварные яйца нарезаем половинками и добавляем в салат. Посыпаем все пармезаном и подаем на стол.

Приятного аппетита!