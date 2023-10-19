Смачний салат з сухариками і креветками підійде, як до святкового столу, так і до буденного. Ви можете обрати свіжі креветки, а можете – заморожені. Важливо правильно тільки їх розморозити: заздалегідь в холодильнику.
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Заправкою до салату може бути як звичайний майонез, так і запропонований нами соус.
Рецепт салату з креветками
- Час: 10 – 15 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Нарізаємо айсберг довільними шматками. Для заправки змішуємо інгредієнти, або використовуємо майонез. Змішуємо листя салату та викладаємо на тарілки.
- На розігрітій сковорідці обсмажуємо креветки з обох сторін по 1 – 2 хвилини. Можна використати олію або масло.
- Викладаємо на салат креветки, нарізані анчоуси та помідори довільними шматочками.
- Відварені яйця нарізаємо половинками та додаємо до салату. Посипаємо все пармезаном та подаємо до столу.
Смачного!