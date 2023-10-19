Забудьте о крабовых палочках: рецепт сытного салата с креветками, который захочется еще
19 октября 2023, 17:41Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Мы привыкли каждый день употреблять простую, обыденную пищу. Но иногда так хочется чего-нибудь особенного, например салата с креветками.
Вкусный салат с сухариками и креветками подойдет как к праздничному столу, так и к обыденному. Вы можете выбрать свежие креветки, а можете замороженные. Важно правильно только их разморозить: предварительно в холодильнике.
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Заправкой в салат может быть как обычный майонез, так и предлагаемый соус.
Рецепт салата с креветками
- Время: 10 – 15 минут
- Порции: 2
– половина салата айсберг;
– 2 помидора;
– 300 граммов креветок;
– 3 – 4 кусочка черного хлеба, немного масла;
– пармезан;
– анчоусы;
– отварные яйца (по желанию).
Для заправки:
– 3 столовые ложки сметаны;
– 1 зубчик чеснока;
– соль;
– французская горчица.
Приготовление:
- Нарезаем айсберг произвольными кусками. Для заправки смешиваем ингредиенты или используем майонез. Смешиваем листья салата и выкладываем на тарелки.
- На разогретой сковороде обжариваем креветки с обеих сторон по 1-2 минуты. Можно использовать растительное масло или масло.
- Выкладываем на салат креветки, нарезанные анчоусы и помидоры произвольными кусочками.
- Отварные яйца нарезаем половинками и добавляем в салат. Посыпаем все пармезаном и подаем на стол.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить полезные сладости из моркови и фиников.