Забудьте о крабовых палочках: рецепт сытного салата с креветками, который захочется еще

19 октября 2023, 17:41
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Вкусные домашние рецепты

Мы привыкли каждый день употреблять простую, обыденную пищу. Но иногда так хочется чего-нибудь особенного, например салата с креветками.

Вкусный салат с сухариками и креветками подойдет как к праздничному столу, так и к обыденному. Вы можете выбрать свежие креветки, а можете замороженные. Важно правильно только их разморозить: предварительно в холодильнике.

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Заправкой в салат может быть как обычный майонез, так и предлагаемый соус.

Рецепт салата с креветками

  • Время: 10 – 15 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– половина салата айсберг;
– 2 помидора;
– 300 граммов креветок;
– 3 – 4 кусочка черного хлеба, немного масла;
– пармезан;
– анчоусы;
– отварные яйца (по желанию).
Для заправки:
– 3 столовые ложки сметаны;
– 1 зубчик чеснока;
– соль;
– французская горчица.

Приготовление:

  • Нарезаем айсберг произвольными кусками. Для заправки смешиваем ингредиенты или используем майонез. Смешиваем листья салата и выкладываем на тарелки.
  • На разогретой сковороде обжариваем креветки с обеих сторон по 1-2 минуты. Можно использовать растительное масло или масло.
  • Выкладываем на салат креветки, нарезанные анчоусы и помидоры произвольными кусочками.
  • Отварные яйца нарезаем половинками и добавляем в салат. Посыпаем все пармезаном и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак